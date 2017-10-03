懷疑「等貴賓」害飛機誤點 乘客告機師、副機師妨害自由

2017-10-03 13:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］石姓男子去年7月20日搭乘長榮航空班機出國，完成登機後他不滿表訂起飛時間是下午2點10分，飛機卻遲遲未出發，懷疑是為了等候某不知名重要貴賓，加上他認為機上無空調想到空橋呼吸新鮮空氣遭拒，怒控周姓機長、盧姓副機長涉嫌妨害自由，檢方指出，依據民用航空法及民用航空局規定，在艙門關閉、等待起飛之際，機長對於維護機上秩序及安全問題，有權做一切必要的指示，難認有妨害自由之嫌，偵結予以兩人不起訴處分。

石男指控，當時乘客已完成登機，但飛機卻遲未起飛，懷疑是為了等重要貴賓才延誤，由於機上沒有空調，他感覺身體不適、頭暈想吐，於是按了服務鈴表示想到空橋呼吸新鮮空氣，但被飛機上的「某人」拒絕，該人告知他要繫好安全帶並坐好，他已不確定該人是誰，當時正、副機場沒在現場，但他認為機上人員處理不妥，因此對正、副機長提告；他向長榮航空及桃園市政府消保官投訴，陳姓客服部陳姓管理課長回覆時，明知班機起飛時間為下午3點多，回覆的起飛時間確非實際的時間，另控告她涉嫌偽造文書。

檢方指出，當時正、副機長均未在場，難認兩人有私行拘禁的犯意聯絡，另，縱使兩人有授意機上人員，但依據民用航空法及民航局規定，在班機艙門關閉、等待起飛之際，正、副機長對於維護機上秩序、安全，有權力做一切必要的指示，包括要求乘客留置在位置、勿隨意走動等，都屬於正、副機長的權限範疇，並不構成「刑法」妨害自由。

至於陳姓管理課長的回覆，是根據公司登錄的資料，根據航空公司的回覆，公司定義的「起飛時間」，是空橋收起、機長放手煞車的時間，而非飛機離地時間，當天空橋收起、機長放手煞車的時間為2點14分，而離地的時間為3點9分，只是與石男所認知的起飛時間定義不同，檢方偵結同樣予以不起訴處分。