2歲女兒神似某醫界大老...男醫師驗DNA後揭妻外遇

男醫師察覺女兒五官長得不像他，反而比較像是醫界某大老，他取女兒毛髮驗DNA後，發現女兒果然不是他生的，為此怒控妻子通姦及詐欺。示意圖，與新聞無關。（情境照）

2017-10-03 12:48

〔記者錢利忠／台北報導〕在北部某公立醫院任職的郭姓女醫師，與同是醫師的丈夫結婚7年多，3年前兩人開心迎接女兒的出世，但直到女兒2歲多時，郭夫察覺女兒的五官長得不像他，反而比較像是醫界某大老，他取女兒毛髮驗DNA後，發現女兒果然不是他生的，為此怒控妻子通姦及詐欺，台北地檢署今依通姦罪將郭女起訴，詐欺部分則不起訴。

郭夫指控，與妻子結婚7年多，3年前妻子才產下1女，如今女兒已2歲多，但他採驗女兒的DNA，卻發現女兒不是他親生的，依他與妻子結婚的時間推算，顯然妻子背著他在外與人有染。

郭夫出庭時提出質疑，認為女兒的五官與醫界某大老很像，且妻子與他結婚前，與該名醫界大老關係密切，懷疑妻子婚後背著他，與該名醫界大老有染，且妻子隱瞞其外遇產女的事實，使他莫名替別人的小孩負擔保母費用2年多，為此加告妻子詐欺。

郭女應訊時否認出軌，強調她婚後只有與丈夫發生關係，並稱照顧女兒的生活費都是她出的，丈夫根本沒拿錢回家。郭夫則稱他將生活費都交給丈夫娘，由丈母娘轉交給妻子，但丈夫娘並不願意出庭作證。

檢方比對郭女2歲女兒的DNA後，認定確實不是郭夫所生，認定郭女通姦的罪證明確；至於郭女被控詐欺的部分，因郭夫所提出的證人不願出庭作證，認定此部分罪證不足。據悉，事發後郭女已與丈夫離婚，女兒由郭女撫養。