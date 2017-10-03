拿手術刀的手改拿槍一樣犀利 從警半年找回10輛贓車

棄醫從警的台中市第六分局協和所警員吳文正。（記者許國楨翻攝）

2017-10-03 12:29

〔記者許國楨／台中報導〕棄醫從警的台中市第六分局協和所警員吳文正表現不俗，尤其對尋找贓車別有心得，在任警職的短短半年中就已經找回10輛贓車，日前下班途中行經熱鬧的逢甲商圈，鷹眼發現迎面而來男子及其騎乘機車是贓車，立即掉頭尾隨並呼叫支援逮捕竊賊，讓同仁驚呼，拿手術刀的手改拿槍一樣稱職。

警方指出，吳員現年26歲，原本就讀中山醫藥大學，畢業後棄醫從警，警察特考班結訓畢業擔任警職才滿半年，平時工作勤奮、熱心助人，對尋找贓車別有心得，最近清查失車時，發現一部失竊機車頻頻在西屯區逢甲商圈一帶出沒，但因竊賊未現身，他進一步過濾相關路口監視器鎖定身形追緝。

鍥而不捨的吳員當天下班後特地繞路到逢甲商圈一帶搜尋，在西屯路附近搜尋了將近30分鐘均無所獲，正打算回家時在西屯路與至善路口停等紅燈，猛然看見對向也在停等紅燈的46歲黃姓機車騎士，衣著打扮竟與連日來追查的竊嫌一模一樣，且騎乘的贓車型號也相同，立即尾隨跟監並通知同事前來支援。

警方一路跟著黃嫌騎到福星公園，見其停車休息機不可失上前逮捕，黃嫌供稱，最近剛出獄沒有交通工具，在路上看到該部機車鑰匙未拔取便騎走，這幾天來都在逢甲商圈找工作，沒想到還沒找到就被警方查獲，又得進去吃牢飯了，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。