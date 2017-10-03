通緝犯怕曝光開車輾警 依殺人未遂罪起訴

2017-10-03 12:23

〔記者黃建華／高雄報導〕因毒品案遭通緝、並持有槍械的22歲張立仁，今年1月間在苓雅區建國一路違規停車，遭當時的凱旋派出所所長吳銘雄盤查，張擔心通緝身分洩底，竟駕車狠狠撞倒吳的警用機車並輾在輪下拖行，直到車輪空轉才倒車，造成吳銘雄下肢嚴重挫傷，張逃逸時還撞傷另一吳姓員警；高雄地檢署今將張男依殺人未遂等罪起訴。

檢方並認為張男嚴重藐視公權力，罔顧執法員警生命安全，要求從重量刑，以儆效尤。

檢方起訴指出，因案遭通緝的22歲的男子張立仁，去年從綽號「黑東」男子處弄來一把改造手槍，逃亡時持有防身。

今年1月12日上午8點58分許，張男駕車在苓雅區建國一路違停，適逢凱旋派出所所長吳銘雄和吳姓員警分騎警用機車巡邏經過，趨前盤查。但張男怕通緝犯身分曝光，竟猛踩油門駕車將騎警用機車的吳銘雄連人帶車撞倒，並一度拖行，直到車子壓在吳的機車上，車輪空轉才倒車，造成吳的機車嚴重毀損，下肢受有深部擦傷及皮膚缺損等傷害，幸經送醫而未釀死亡之結果。

吳姓員警見張男倒車要逃，騎機車追上，又被張以車衝撞警用機車，造成車損，吳員右大拇指受傷。案經警方追緝，於小港區逮獲張男，並起獲一把改造手槍、無殺傷力子彈1顆、彈頭2顆、彈殼2個。

檢方偵結，將張男依殺人未遂、妨害公務、毀損等罪嫌起訴，並要求從重量刑。

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