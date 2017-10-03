男以毒品、性誘拐女學生 少女之父連番告

2017-10-03 12:14

［記者楊政郡／台中報導］台中市顏男結交15歲蔡姓女高生，傳送「今天不去上課我就給你好處」、自己吸安吐煙照片「不是很喜歡，快啊」，引誘蔡女翹課、吸毒，無償提供安毒及「性侵」，又偷偷在廁所內要蔡女的同學李女為他口交，被蔡女發現異狀，中途煞車。顏男被依販賣二級毒品、轉讓及性侵等罪判處3年10月、及得易科罰金1年4月，蔡女之父提告，又翻出5次性侵及4次轉讓安毒給蔡女，再判1年徒刑。

判決書指出，顏男（20歲，行為時未成年）在104年認識蔡女，兩人成男女朋友，顏男多次販賣及轉讓安毒給黃、鄭、王等人，也無償轉讓安毒給蔡女，且未違反意願與蔡女性交及口交。105年初蔡女慢慢疏遠，不想再吸安，同年6月1日凌晨3時許，顏以通訊軟體傳送「今天不去上課我就給你好處」、還把自己施用安毒吐煙之照片「不是很喜歡，快啊」、「你自己真心話想要我給你吃，沒關係」等語，邀約蔡女見面並引誘其吸安。

蔡女原拒絕，回傳：「我不想拿你的好處」、「要吃我也不會吃你的東西」、「我可以不要吃」、「有事請等我放學在說」等語，但顏男一再引誘，仍答應見面，同日下午放學後，蔡女與顏男到某汽車旅館，以玻璃球燃燒安毒施用1次，晚上10點又轉往另家飯店又再吸食一次。

回顧到105年1月13日蔡女與顏男還是男女朋友關係，蔡男到學校接蔡女，李姓女同學也在場，邀兩人一起到某社區活動中心。顏男在廁所內無償提供安毒給李女、蔡女吸食。

顏男還偷偷要求李女替他口交，李女口含顏男陰莖而口交，正在套弄，因蔡女在隔壁廁所內查覺異狀，顏男才令李女停止，李女自行離開現場。

而蔡女行為越來越乖張，也漸漸疏遠，顏男曾以水果刀、彎刀來脅迫她、毆打她（另案判刑），蔡女父親發現後再提告訴，又翻出4次無償轉讓毒品及5次性侵行為（與14歲以上未滿16歲女子性交），105年7月顏男落網，目前羈押中。

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