遇警心虛跑到鞋子都掉了 最後還是被甕中捉鱉

2017-10-03 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕周姓男子因案遭通緝，遇警盤查時假裝配合，卻趁機騎車狂奔，眼見警方即將追上，索性棄車逃逸在巷弄內亂竄，只是跑到鞋子都掉了，還是沒能逃過被查緝命運，因不諳路況，最後仍被警方包抄，來個甕中捉鱉就逮。

台中市第二分局育才派出所警員徐聖傑日前巡經北區雙十、精武路口，見騎機車的30歲周男在看到警方時，刻意閃入一旁巷弄，徐員直覺可疑，在後尾隨到進化路、精武路口攔下，周男起初假裝配合，故作路邊停放機車樣，趁徐員拿小電腦要盤查時加速騎車逃逸。

徐員見狀緊追在後，此時所內另一名員警林大維剛好巡邏經過，立即加入支援追捕，一路追到東區東南街上，見周男徒步跑進巷內，機車則被棄置在路邊，警方放慢速度進入巷內搜尋時，周男因不了解當地地形瞎忙亂跑，碰巧跑向員警騎進巷內的方向，周男看到員警十分錯愕，也跑到腿軟沒力了，林員立即上前盤查。

周男一開始辯稱，是因無照駕駛怕被開罰單才逃跑，並謊報友人身分證號碼，警方仔細核對相片資料，發現周男五官、身型皆與相片資料大不相同，周男誆騙「最近變胖」了，但警方可不是省油的燈，隨即戳破周男謊言，同時查出他目前因詐欺、妨害兵役案遭通緝。

周男供稱，因不想服兵役才逃跑，當晚才剛下班，返回租屋處途中竟遇警攔查，沒想到跑到鞋子都掉了還棄車逃竄，仍被鍥而不捨的警方緝捕歸案；警方則在訊後將他解送歸案。