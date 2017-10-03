疑少年砸壞友人雙B車 惡男強押逼供判刑

男子鄭宜峯被警方移送畫面（資料照，記者吳昇儒攝）

2017-10-03 11:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子鄭宜峯自稱是天道盟汐止分會前分會長，除了向汐止地區的按摩店收取保護費外，前年10月懷疑王姓少年砸毀吳姓友人的BMW名車，竟到少年父親開設的薑母鴨店，強行押走少年逼供，要他供出同夥，行徑惡劣。基隆地方法院依共同故意對少年犯剝奪他人行動自由及恐嚇取財等罪，判處鄭男有期徒刑1年4月，沒收不法所得20萬元。

檢警調查，鄭宜峯103年起見汐止區一家按摩店生意不錯，對其負責人宣稱是天道盟太陽會汐止分會前會長，才剛做完牢出來，附近都是自己的地盤，恐嚇負責人必須每個月支付1萬元的「圍事費」、「保護費」，才能做生意，犯案期間共向店家索討20萬元。

前年10月，鄭男得知吳姓友人BMW被人砸毀，竟找來多名小弟，到嫌疑人王姓少年父親開設的薑母鴨店，要王姓少年出來負責；王父佯稱兒子已經就寢不方便下樓，但鄭男卻咄咄逼人，只好讓兒子下樓。

鄭男準備強押王姓少年離開時，護子心切的王父向鄭男表示，要一同前往。父子倆被帶到基隆市七堵區一處透天厝內。

鄭男在屋內要求王姓少年寫出砸車的同夥，但實際上並非少年砸車，他根本寫不出來；鄭男的小弟見狀，動手打少年一拳，嚇得他只好隨便寫幾個朋友，交給鄭男，父子一併獲釋。警方獲報後，循線逮捕鄭男及其小弟，移送法辦。

鄭男用手勒住王姓少年的脖子，與王物對談（記者吳昇儒翻攝）