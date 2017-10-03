欺負老人真可惡！8旬翁遭勒脖搶走口袋錢

彭嫌（圖上右）騎車在老翁身旁不停地繞，伺機勒脖行搶。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-03 11:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕光天化日下欺負老人，實在很可惡！

47歲彭姓毒蟲因缺錢花用，昨上午騎機車尾隨台北市文山區一名8旬黃姓老翁，趁老翁不備時從後勒住他脖子，並伸手到他口袋裡搶走4千元現金，隨即騎車揚長而去；大白天在台北街頭被搶，老翁一度嚇到說不出話來，等下午心情稍平復後，才由里長陪同向警方報案，警方調閱監視器，一小時內即逮獲行搶的彭男。

根據監視器畫面，彭男當時在街頭四處尋找行搶對象，盯上正要走到住家附近里辦公室施打疫苗的黃姓老翁，先騎車在他身邊不停地繞，趁四下無人，彭男下車欺近黃翁身後，伺機勒住黃翁脖子行搶，隨即騎車逃離現場。

文山一分局復興派出所獲報，立即調閱監視器畫面，發現彭嫌騎乘的機車車牌無法全部辨識，經擴大調閱進行地毯式搜索，憑藉車型及部分車牌號碼，終在木柵路上發現做案機車，員警在旁埋伏守候，趁彭嫌出現立即一擁而上逮人。

警方在彭嫌身上搜出海洛英毒品1小包及買毒剩下的5百元現金，逮捕過程中，彭嫌咳嗽不止，警方經查才知他有肺結核，趕緊提供口罩給他戴上，並斥彭嫌已失去健康還吸食毒品，不知珍惜生命，警詢後依強盜、毒品等罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆