吸金案2被害人輕生 議員籲檢應「斬首」日碩

台北市議員何志偉（中）籲檢調應「斬首」日碩實業。（記者謝君臨攝）

2017-10-03 10:53

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調追查「台版華爾街之狼」案外案，發現日碩實業、豪倫科技兩家公司涉嫌以「假增資、真賣股」方式海撈2.4億元，8月發動搜索、約談行動，但日碩負責人吳智豪早已潛逃中國；台北市議員何志偉今陪同日碩案受害人，至台北地檢署按鈴申告，並遞交百位民眾聯名的陳情書，指本案已有150名受害者向他陳情，其中有2人不堪心理煎熬輕生，呼籲檢察官應將吳智豪「斬首」。

受害者控訴，吳智豪身兼日碩實業和自家中外儀器兩家公司負責人，因中外儀器是國內首屈一指的醫療器材代理商，吳以此取信投資者，之後再以話術欺騙投資人，誆稱兩家公司將要合併及接受日盛證券輔導上櫃，若購買股票將可增值獲利，以此吸金。

檢調調查，吳智豪等人見近年投資醫療生技產業正夯，夥同會計師陳功源以假增資手法設立日碩、豪倫兩家空殼公司，再分別於101年5月、7月，以及101年12月、102年7月，將兩家公司的資本額膨脹至上億元，並與兆良科技進行假交易，藉此美化財報，另宣稱將IPO（首次公開發行股票），營造前景可期假象。

而後，吳智豪等人再以每股11至12元，將日碩、豪倫兩家公司的未上市股票批售予地下盤商，地下盤商再以每股30至50元的價格賣給投資者，吸金逾2.4億元，被害人掏錢後血本無歸，憤而檢舉。

今年8月10日，北檢指揮調查局兵分15路搜索，約談豪倫負責人郭光倫等9人，日碩負責人吳智豪則因人在國外，將擇期約談，全案朝違反證券交易法等罪偵辦。

至於被稱為「台版華爾街之狼」的兆良科技負責人羅栩亮，也因涉嫌夥同會計師陳功源、盤商黃泳學等人違法吸金約2.5億元，高等法院6月判羅7年徒刑，陳因死亡判公訴不受理、黃則判12年徒刑。