真心換絕情！女友借錢替他還賭債 惡男掐死她藏床下

2017-10-03 11:01

〔記者楊國文／台北報導〕真心換絕情！新竹男子李昭宏積欠200萬元賭債，越南籍阮姓女友借錢幫他還債，去年底兩人為賭債爭吵，阮女生氣揚言「我去當酒家女好了！」李男醋勁大發竟掐死她，將屍體塞進床下逃亡，一審依家暴殺人罪判李男無期徒刑，上訴後，高等法院今仍判他無期徒刑。仍可上訴。

李昭宏今未出庭聆判，無法得知他對判決看法。

判決指出，經營工程行的李男（41歲）有賭博習慣，欠下200萬元賭債，離婚、單身的阮姓女友（37歲）好心借錢幫他還債，但利息壓力極大，而李男工作也不穩定，兩人去年12月在住處為債務吵架，阮女氣不過撂話說「那我去當酒家女好了，這樣賺錢比較快，可儘快還錢。」李男聽了吃醋火大，盛下掐死阮女，再將屍體塞進床下然後逃亡。阮女的16歲女兒找不到媽媽，也聯絡不上李男，因而報警。

李男用阮女手機傳LINE訊息給阮女妹妹說「把床掀起來，姊姊在那裡，對不起，我後悔也來不及了！」阮女妹妹才知姊姊遇害，警方獲報把床掀開，果然發現阮女屍體，在宜蘭將李男逮獲。

李男落網後供稱被賭債壓得受不了，與阮女說好一起輕生，於是動手先殺死她，再準備自殺。

但法官傳喚阮女女兒及妹妹，兩人都證稱阮女死前一天才付錢買車，沒有自殺意圖，質疑李男說謊、卸責。

一審認為李男行凶後拿走阮女皮包內1萬元，另向同事借5萬元，逃往宜蘭躲藏，看不出他有意尋死，不採信李男「說好一起死」的辯詞，依家暴殺人罪判他無期徒刑。全案上訴後，高等法院今仍判他無期徒刑。

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