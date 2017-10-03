關鍵人李聲凱獲交保 中信金案情恐不利辜仲諒

中信金弊案關鍵人李聲凱獲交保，其供詞恐對中國信託慈善基金會董事長辜仲諒（見圖，右）不利。（資料照）

2017-10-03 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中信金弊案中遭通緝的中信銀證券投顧前董事李聲凱昨突然返國說明，獲檢方以200萬元交保，媒體報導，由於李聲凱是中國信託慈善基金會董事長辜仲諒死對頭、妹婿陳俊哲的左右手，如今主動到案說明，其供詞恐對辜仲諒不利。

本報報導，李聲凱返國投案，昨晚11點多被依背信罪後被檢方諭令200萬元交保，限制出境、出海及住居。

中信除了「紅火案」，還被指控利用中信高層利用海外子公司，非法挪用中信金約台幣100億元，檢方去年10月偵結依違反金控法等罪起訴起訴辜仲諒等8人，如今李聲凱到案，另有中信集團海外紙上公司「紅火」名義負責人黃汝強、歐詠茵仍通緝中。

去年檢方偵結中信案，就有媒體直指檢舉人是陳俊哲，雖當時中信金發言人「不予評論」，但據《蘋果日報》今日報導，李聲凱長期在陳俊哲手下辦事，被依《證券交易法》特別背信罪等罪，裁定200萬元交保，恐使案情對辜仲諒更為不利。

報導指出，由於李聲凱除了在這起100億元的掏空案被前特偵組通緝外，李還另涉中信銀行澄清湖大樓購地案，以及處分鳳山信用合作社、萬有紙廠股份有限公司、華王電機股份有限公司、奕行、奕銘投資股份有限公司等不良債權涉及不法弊案，早在2011年就被台北地檢署通緝，身上背著多件中信集團重案，這次突然返國說明實情，勢必對中信金弊案再添風暴。