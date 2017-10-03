中信金弊案 被告李聲凱返台200萬元交保

2017-10-03 00:36

〔中央社〕台北地檢署偵辦中信金涉非法調度資金案，其中一名遭通緝的被告李聲凱，昨天到案並被移送偵訊；檢方訊後在昨天深夜依涉違證券交易法，諭令他新台幣200萬元交保，限制出境、出海及住居。

已解散的特偵組偵辦中信案，懷疑中信金控集團、國寶集團涉4個不法案件，全案在去年10月偵結，並依違反證券交易法等罪，起訴中信集團實際負責人辜仲諒、國寶集團實際負責人朱國榮等8人。

本案當時另有中信銀投顧證券前董事李聲凱、歐姓、黃姓等3人因滯留國外未歸，因此發布通緝。