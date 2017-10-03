悲！孝順女美甲師墜樓亡 疑酒後不慎從高樓失足

2017-10-03 00:22

〔記者王俊忠／台南報導〕相當孝順父母的王姓女美甲師日前從南市安平區一棟大樓13樓租住處墜樓身亡，由於當晚王女與4名友人在家徹夜聚餐喝酒，警方傳訊4名男女友人查證，未發現可疑之處，且是友人離開後約兩小時才墜樓，警方搜查王女住處無打鬥跡象、疑墜樓處陽台無攀爬痕，也無遺書，研判酒後不慎失足墜樓的可能性大。

美甲師王女年僅20多歲，在她墜樓位置的大樓社區後花園附近還有一束乾燥花。王女的女性友人說，這束花應是王女男友送的生日禮物，王女為了保存花束、拿到陽台曬成乾燥花，沒想到竟跟著主人一起掉落地面。友人與家人對王女就這麼香消玉殞相當傷心、難過。

9月30日上午9點半許，王女的社區大樓經理獲報，大樓後花園草叢裡有名女子墜樓，警、消人員到場時已氣絕身亡，警方與大樓管理人員循線查出死者是租住在13樓、從事美甲業的王姓女子。社區監視器顯示，王女是在30日清晨近7點時墜樓，直到上午9點半才被發現。

大樓與電梯監視器顯示，30日凌晨有3女1男先後進入王女住處，這3女1男在凌晨4點多離去。警方分別傳訊3女1男（其中1男1女是情侶）出面說明。3名女子說，王女從事美甲業，想教其中有意開相關行業的女性友人學美甲，當晚就約到王女住處談工作的事，因為聊得開心就喝起酒，也煮了食物一起吃，後來再約男子到場一起喝酒同樂，過程大家都很開心、完全沒有衝突，王女情緒也無異樣。

王女的男友也告訴警方，30日凌晨2點許，王女還跟他通電話說「與朋友在家裡喝酒，很開心」，沒察覺有異樣。

王女母親說，9月中旬，女兒還帶男友回北部老家烤肉，當時沒感到女兒有什麼問題，後來女兒回台南，還打電話回家跟祖母聊得很開心，並關心父親罹癌的身體狀況，還說最近比較忙，待忙過後下週就回家，沒想到從此陰陽兩隔，對女兒死因沒有意見。

警方到王女住處蒐證，因大門反鎖，還請鎖匠來開門，未發現屋內有打鬥凌亂跡象，沒有找到遺書，屋內通往陽台的門窗是打開的，陽台上有一雙拖鞋，但在有近130公分高的陽台外牆未採獲人為攀爬痕跡，無法斷定王女有尋短念頭，判斷王女可能是酒後不慎失足墜樓。