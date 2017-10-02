涉中信金非法調度3億美元案 李聲凱返國投案200萬交保

2017-10-02 23:56

［記者錢利忠／台北報導］涉及中信金控非法調度3億美元（約90億元新台幣）案，潛逃海外遭通緝的中信銀證券投顧前董事李聲凱，今天返國投案，被依背信罪移送台北地檢署偵訊；今晚11點多，李訊後被諭令200萬元交保，限制出境、出海及住居。

此案包括中信慈善基金會董事長辜仲諒等8人，去年10月已被依違反金控法等罪起訴，除李聲凱外，另有中信集團海外紙上公司「紅火」名義負責人黃汝強、歐詠茵仍通緝中。

特偵組（已熄燈）及北檢合作調查的中信金非法調度3億美元案，去年10月已將中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金大帳房兼董事吳豐富、中信管理處經理張友琛等8人起訴；檢方查出，特偵組發動搜索行動的前、後，張友琛曾數次與潛逃海外的李聲凱聯絡。

北檢調查，辜仲諒及父親辜濂松（已故），涉嫌自2004年至2007年間，主導挪用中信金3億美元，辜仲諒另涉與國寶集團總裁朱國榮合謀，利用中信金併購台灣人壽保險公司的機會，透過中信金前財務長張明田牽線，涉及不當利益交換。

今年2月，台北地院審理中信金案，針對辜仲諒等人被控涉隱匿「紅火案」結構債獲利，涉及洗錢等部分，辜的律師當庭主張侵占中信資金的部分與辜仲諒無關，洗錢方面也早在先前的「紅火案」已起訴過，並獲高等法院判決無罪確定，質疑檢方重複起訴。