港片「香港強姦奇案」翻版 2惡狼一審無罪二審重判

2017-10-02 23:44

［記者黃建華／高雄報導］簡直有如電影情節翻版!劉姓、葉姓2名酒店經紀人，從臉書認識16歲高職女學生「小魚（化名）」，約到住處玩牌、喝酒，竟聯手輪姦被害人，劉男還以手機拍下被害少女被葉男抱起「女上男下」的片段，營造3人是合意發生性關係，一審2人獲判無罪;檢方不服上訴，二審大逆轉，將2匹惡狼繩之以法。

高雄高分院明察秋毫，採信少女「當時已崩潰，根本不知怎麼辦」，加上少女遭輪姦後書讀不下去，酗酒自暴自棄、常以利器自殘割傷雙手臂，二審改依強制性交罪將葉男判刑7年6月，而性侵還拍下性愛片段的劉男則重判8年6月。可上訴。

港星邱淑貞過去拍過一部電影「香港奇案之強姦」，飾演女模的邱淑貞就遭鄰居律師刻意佈局性侵，造成邱女提告一度敗訴。這起性侵案的加害人雖非律師，但案情從無罪改判有罪的轉折，頗有異曲同工之處。

判決指出，劉姓男子兩年前（2015年）從臉書（FACEBOOK）結識當時年僅16歲的高職生少女小魚（化名），同年7月10日18時30分，利用少女告知心情不佳，偕同葉姓少年，駕車搭載小魚前往葉的左營區住處，2人先和少女玩撲克牌、飲酒，鬆懈少女心防。

劉男繼而對少女摟抱求歡，被拒後，2人利用體型近百公斤、身高都近180公分優勢，由葉男從少女後方雙手環抱，使其無法動彈，劉男再強脫少女長褲、內褲，葉男則掀開少女上衣，被害少女雖以手推拒，並說「不要」，仍因酒後無力抵抗，遭劉親吻胸部後，性侵得逞。期間，葉姓少年亦舌舔少女胸部，待劉洩慾後，換葉性侵，並將已全身乏力的少女抱起，跨坐在其身上，以「女上男下」姿勢逞獸慾。

劉男趁機以手機拍下葉和被害少女「女上男下」的性愛片段約36秒。

慘遭輪姦蹂躪的少女事後穿上衣物，獨自步行離去，打電話向柯姓長輩及謝姓友人泣訴遭2人強暴，柯、謝才趕抵陪同前往高醫驗傷並報警提告，警方循線查扣劉男手機，發現所錄下的少女被葉男性侵時影像。

橋頭地院一審時，葉男、劉男否認強姦被害人，辯稱3人是合意性交。並以如果是強姦，為何「女上男下」的影像為抗辯，獲判無罪。

檢方不服上訴，被害少女在高雄高分院審理時堅稱，當時被2人強脫衣褲，先遭劉男性侵約10分鐘，而葉男是先壓在她身上強行將性器插入她下體性侵，再抱起她變換成「女上男下」姿勢。「當時已崩潰，根本不知怎麼辦，加上酒醉沒有力氣抵抗」。

合議庭調查，劉、葉2人輪姦少女時間長達十幾分鐘，37秒的影像只是片段，原審作為無罪依據，顯有未洽。

法官審酌被害人與劉男僅在臉書上有對話、與葉男是頭一次見面，不太可能如此隨便與2人一起發生性關係。

此外，被害少女發生此事後，常酗酒灌醉自己，並以利器割傷雙手自殘，她並向法官表示，「只要想起此事就很想死」。

葉男胞姊也證稱，少女和她弟弟、劉男從房間走出時，互不講話，逕自離去，合議庭認為，如果是3人合意性交，不會不打招呼，撤銷原判，改依強制性交罪將劉男重判8年6月、葉男則判7年6月。

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