基隆民宅深夜突冒出熊熊大火 消防搶救中

現場火勢猛烈。（記者吳昇儒翻攝）

2017-10-02 23:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市崇德路一處民宅晚間10時許，突然冒出熊熊大火，一旁的鄰居趕緊通報119，還嘗試用水管滅火，可惜火勢太大，無法及時撲滅。消防隊員趕赴現場，立刻佈水線救援，初步並未發現人員受困，現已進行殘火處理，起火原因仍待進一步調查中。

警消初步調查，該處屋主已經搬離，目前並無人居住，但起火地點位於集合式住宅中間，搶救較為困難，消防局派遣安樂、中山、仁愛三個分隊前往，警方也在現場管制，協助救援。