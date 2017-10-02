父持刀挾幼子嗆同歸於盡 警破門壓制救出兒

警方壓制持刀挾兒的王姓男子並奪下刀子。（記者王俊忠翻攝）

2017-10-02 23:18

〔記者王俊忠／台南報導〕今天晚間七點多，南市安南區安和路五段一處民宅驚傳一名患有思覺失調症的王姓父親持水果刀挾持自己六歲的兒子，揚言尋短、父子同歸於盡。警方趕抵安撫幾十分鐘不成，最後破門壓制父親、奪下刀子，並將男童救出，再把王男送往嘉南療養院強制治療，化險為夷。

二日晚間七點半左右，市警三分局和順派出所獲報安南區安和路五段171巷內一處民宅內，患有類似被害妄想症精神疾病的王姓男子（三十八歲）在住處三樓房間內持水果刀挾持其6歲兒子，揚言同歸於盡，並將房間鐵門深鎖。

和順派出所警力先抵達現場，並即通報消防局119救護車到場待命，警方見王男口中唸唸有詞（胡言亂語），所長余榮欽趕赴現場指揮，試圖安撫王男情緒，但未獲王回應，房間內不時傳出小孩哀嚎哭聲。

由於狀況危急，余所長於晚間近八點半下令破門搶救，破門後發現王男持刀抗拒並挾持兒子，和順所員警一擁而上、先將小孩拉出，並奪刀壓制王男。警方隨即將王男送往嘉南療養院；男童幸僅受驚嚇、沒有受傷，交由其他家屬照料。

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