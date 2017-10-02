10/02威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注

2017-10-02 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月2日）開獎的第106000079期威力彩，頭獎摃龜；第106000235期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別由新北市三重區慈愛街193號的「福運來彩券行」與桃園市中壢區興國里中美路2段100號的「吉鑫樂彩券行」開出。

第106000079期威力彩中獎號碼為：「第一區：03、13、17、26、34、38，第二區：08。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注獲得，每注可得15萬元；肆獎共41注獲得，每注可得2萬元；伍獎共203注獲得，每注可得4000元；陸獎共1553注獲得，每注可得800元；柒獎共2805注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬6412注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1405注中獎，每注可得100元；普獎共3萬8005注中獎，每注可得100元。

第106000079期38樂合彩中獎號碼為「03、13、17、26、34、38」，五合摃龜；四合共2注獲得，每注可得6萬7500元；三合共69注獲得，每注可得5750元；二合共1478注獲得，每注可得750元。

第106000235期今彩539中獎號碼為「08、15、18、19、25」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共287注獲得，每注可得2萬元；參獎共7878注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6776注獲得，每注可獲得50元。

第106000235期39樂合彩中獎號碼為「08、15、18、19、25」，四合共5注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共286注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8304注中獎，每注可得1125元。

第106000235期3星彩中獎號碼為「191」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000235期4星彩中獎號碼為「2827」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見