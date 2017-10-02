「你家有惡靈纏身！」神棍環島性侵女大生

黃男假借作法事、靈修等名義多次性侵女大生，桃園地院判處12年徒刑。（情境照）

2017-10-02 22:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市黃姓男子在宮廟作法，2013年間黃男多次向女信徒誆稱「你家有惡靈纏身、需作法事處理」，趁作法之際支開女信徒母子，只留她就讀大學的女兒，假借做法多次猥褻得逞，女大生事後情緒失控、噩夢連連，家人誤以為也遭惡靈纏身再度求助黃男，殊不知是送入虎口，黃男再度假借靈修之名帶女大生環島拜拜、多次性侵得逞，直到下手行竊信徒住處，離譜惡行才被揭發，桃園地院法官審結依妨害性自主、竊盜等罪，判處他共應執行12年徒刑。

女大生控訴，當初家中遭逢變故、她又情緒失控被送醫，媽媽、哥哥及她自己，對黃男說法深信不疑，擔心她如果不配合黃男「作法」及靈修，家人恐會遭遇不測，也擔心如果反抗，黃男會對家人下惡毒的咒語，當時她就讀大學二年級要升三年級，還因此選擇休學，甚至一度因懷孕而墮胎。

但是黃男全都推給女大生，辯稱是女大生自稱有「乩身」，認為家中不太乾淨，主動請媽媽找他們到住處做法，作法時女大生要其他人迴避，他沒有對女大生亂來，隔沒多久也是女大生主動打給他，聲稱兩人是「三世夫妻」，提議兩人要一起靈修，他已忘了靈修內容為何，但他沒有性侵女大生。

不過，女大生及家人指證歷歷，女大生哭訴「如果黃男不是用靈修為藉口，根本不可能跟他發生關係」，法官審結依妨害性自主、竊盜罪，判處黃男共應執行12年徒刑。