南投又見工安意外 焊接工人掉落地面傷重不治

2017-10-02 20:44

〔記者謝介裕／南投報導〕工安意外又1樁﹗

南投縣南崗工業區1處正在進行工廠倉庫興建工程的工地，今日1名年約50歲的梁姓工人，在6樓約20公尺的高處進行焊鐵工作時，不慎跌落地面，南投縣消防局據報後，火速趕抵現場，期間救護人員還幫梁某進行心肺復甦術，但因身上有多處骨折、氣胸，送醫後仍傷重不治。

南投分局指出，案發當時，梁某正在進行高空點焊作業，也有依規定戴安全帽並掛安全繩，但疑似在解開扣繩，往下1個工作點移動過程中，不慎發生掉落地面的意外，確實的原因與相關責任歸屬，仍有待進一步釐清。