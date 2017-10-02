在家放火還持刀嚇鄰居 莽男遭警壓制送醫

2017-10-02 18:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕46歲趙姓男子今日晚間5時許，在位於基隆市中山區的家中燃燒物品，還拿菜刀外出，作勢要砍殺對屋的鄰居，嚇得對方逃出公寓，報警處理。

警、消到場後，破門將持刀的趙男壓制在地，並將火勢撲滅。經查，趙男為一名精神疾病患者，交由消防隊員將他強制送醫。

趙男母親向警方表示，兒子因罹有精神疾病，目前仍在就醫當中，先前有暴力傾向，之前因為被他打到受不了，躲回南部住了半年，最近才搬回來附近的老家住，沒想到兒子又出事了。

附近鄰居指出，經常看趙男拿菜刀在社區內晃來晃去，本來看他還好好的，還在公司上班，後來出了點狀況，變得精神異常，變了一個人似的，現在看到他，大家都避之唯恐不及，今天是聽到消防車到社區內，才知道他在屋內燒東西，還拿刀子嚇對面的鄰居。

警方初步調查，趙男下午在家焚燒物品，碰巧對面的鄰居準備返家，結果他拿著菜刀作勢砍人，嚇得鄰居找女兒報警；到場時，趙男把自己鎖在屋內，消防隊於破門後，將他壓制在地，並把他的菜刀取下。

警方請76歲趙母陪同兒子到醫院就醫，沒想到她卻拒絕，並稱擔心又會被打，所以不敢陪同，會請女兒幫忙處理。警方則對趙男進行保護管束，並由救護人員將他送往醫院接受治療。

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