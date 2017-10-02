臉書撂話殺小英 清大畢業生「李敖」被訴

2017-10-02 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清大資工系畢業的男子李敖（本姓郭）因失業多年，竟遷怒國家元首，在臉書撂話「殺死小英和小扁，應該也只是無期徒刑吧？」新竹地檢署依刑法妨害秩序罪嫌提起公訴。

檢警調查，男子李敖因對現行政治現況有所不滿，7月19日凌晨在臉書網頁以「李敖《山寨版》」之名，張貼「刺殺台灣的撒旦不就革命！」、「如決心要自殺，至少拉個墊背的，拉誰？當然是目前全臺灣最大的惡魔英皇集團首腦」、「綠色的不是堅持廢死嗎？當殺了英女皇看還會不會繼續堅持？多少殘暴的殺人犯，殺了三五個依然不判死，或出獄後再犯、又殺死人，一樣不判死！所以殺死小英和小扁，應該也只是無期徒刑吧？結論是：這是一樁穩賺不賠的生意！」等文字，以此方式煽動其他不特定多數人犯殺人罪，經新竹市警局第二分局員警執行網路巡邏時發現，循線查獲。

李男辯稱，他所說的屬於言論自由，只是要表達反對廢死的想法，並無犯罪之意。然而檢方認為李男所為，係犯刑法公然煽惑他人犯罪的妨害秩序罪嫌，全案提起公訴。

此外，李男也在臉書上張貼「剛剛做了個自殺炸彈攻擊，我學了點ISIS手段」等字詞的貼文，檢方認為李男應係指自己以真名在蔡英文的臉書粉絲網頁貼文，可能引來蔡英文的報復，此不啻為自殺，而非意在煽惑他人犯罪，因此這部分難以妨害秩序或恐嚇罪。

此外，檢方認為，李男雖在臉書上張貼鼓吹殺害蔡英文的文章，然查無積極證據可證明，他對蔡英文之惡害通知已到達於蔡英文本人，應屬未遂；而刑法恐嚇罪並無處罰未遂規定，因此李男這部分所為，顯與刑法恐嚇罪無關。

據了解，李男原本姓郭，從小就是資優生，87年從清大資工系畢業後，失業多年，索性將姓名改成李敖。