吃情郎「香腸」稱有爽 事後翻臉告性侵不起訴

2017-10-02 21:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小真（化名）因裸照被黃姓前男友張貼在臉書上，憤而控告性侵，新竹檢方偵辦發現，案發後黃男曾簡訊問她「為什麼妳昨天那麼愛吃我屌」，小真竟回答「問那白痴問題，你一直叫我吃，昨天吃有爽」。檢方認定2人是合意性交，性侵與偷拍部分都不起訴。

小真指控，104年7月認識黃男並開始交往，去年10月2人前往台中火車站附近一處旅館內休息時，被對方強脫衣褲性侵得逞，然後又趁她穿衣服時拍下她裸露上半身的裸照，控告強制性交、妨害秘密罪嫌。

黃男辯稱，當天彼此幫對方脫衣服，脫到一件不剩後發生性關係，都是你情我願，事後小真在吹頭髮時，他就用手機拍她，小真只要他不要給別人看。

檢方調查，小真聲稱，案發當天適逢生理期，原本跟黃男說不要開房間，但黃男進了房後仍決定硬上。檢方勘驗二人間LINE對話紀錄，小真說「愛你」、「叫你喬就是喬」、「明天同樣的時間記得」、「我沒喝醉，一樣的時間我會去找你」，黃男也留言「明天先去開房間，妳要幫我吃」，可知小真於見面前就知黃男想做愛，卻仍願赴約。

本案發生後隔天，黃男詢問「喜歡嗎這次」、「妳會不會跟別人打砲」、「為什麼妳昨天那麼愛吃我屌」，小真回答「喜歡啦」、「下次不要在月底打了」、「問那白痴問題，你一直叫我吃，昨天吃有爽」等語，檢方認為，倘若黃男確有性侵、拍裸照行為，小真不可能會有這樣的反應，因此性侵與偷拍部分均不起訴。

不過，事情過了半個月後，雙方撕破臉，黃男竟在小真臉書網頁上，張貼她裸背照片，並附註「妳是我人生中遇到最破的女生」，接著又以Line辱罵「死破麻破機掰」，再以Instagram 散佈「在外面跟男人睡. . . 真他媽的想把妳那些垃圾照片po給大家看，幹小真，就是在講妳！」這部分則遭檢方依公然侮辱罪嫌起訴。