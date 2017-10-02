利用遊民詐貸 主嫌、掮客及人頭都要吃牢飯

2017-10-02 22:17

〔記者黃建華／高雄報導〕男子朱駿杰被控利用街友充當「人頭」購買房地產，再向銀行詐貸，僅付幾期貸款就不繳，不法獲利3千多萬元案，一審朱男被依偽造文書等罪判15年，高雄高分院今宣判，朱被改判為10年4月，媒介街友的掮客及涉案「人頭」則被判處1年到2年不等有期徒刑。可上訴。

判決指出，從事房屋代銷業的朱駿杰，被控從2005年起透過簡美珠、林永昌、吳嘉霖等人媒介遊民或經濟狀況欠佳民眾，以每位人頭費新台幣數萬元不等代價（俗稱紅包），再由簡女等人遊說街友擔任朱男向銀行詐貸之人頭。

朱男在取得貸款人頭的身分證件、存摺或扣繳憑單後，即以貸款人頭之名義購買房地產向銀行貸款，朱駿杰為使人頭能順利向銀行貸得款項或提高貸款額度，竟將貸款人頭所提供之資料，以電腦打印等方式偽（變）造貸款人頭存摺的存款額度或變造部份扣繳憑單上所載之薪資所得額度或偽造人頭的在職證明，並要求貸款人頭於銀行對保前，先行背誦偽（變）造之相關資料，以應付對保人員之詢問，而詐貸銀行得逞。

而朱男自貸款人頭取得銀行大筆貸款後，均僅繳1期或數期之分期貸款後即未再續繳，以致貸款銀行日後將貸款人頭所購買房地不動產拍賣後，不足額部份雖轉嫁到貸款人頭或保證人，但因人頭及保證人屬經濟上之弱勢族群，根本無續繳貸款之能力，因而造成銀行大筆呆帳損失。

朱男不法獲利達3145萬餘元，高雄高分院合議庭依詐欺、偽造文書等罪將他判刑10年4月（不得易科罰金部份）；得易科罰金部分則判刑4月。另告簡美珠判刑2年（不得易科罰金部份）；及有期徒刑10月（得易科罰金部份）。

林永昌量刑1年2月（不得易科罰金部份）；有期徒刑8月（得易科罰金部份）。吳嘉霖判刑1年。其他貸款人或貸款保證人部份，認均屬共犯關係，但犯罪情節較輕，分別量處數月至1年不等之有期徒刑，並就實際所得部份，均予以宣告沒收。