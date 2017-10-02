中投收歸國有再開庭 黨產會：國民黨當時沒錢成立中投

2017-10-02 16:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕不當黨產委員會處分國民黨應將中投、欣裕台公司股權移轉國有，台北高等行政法院擔心與他案有認定歧異問題，後來裁定停止訴訟，但最高行政法院認為沒有理由停止訴訟，6月間又裁定需繼續審理；全案今開庭，國民黨委任律師仍緊咬聽證程序問題，黨產會委任律師則重申，國民黨在42年至61年間累積預算不足額高達2.3億餘元，「60到62年間怎會有能力成立資本額2億元的中投公司？」

國民黨律師另提到，針對不當黨產條例可能違憲部分，監察院今年3月間已聲請釋憲，建議本案承審法官也可停止審判並聲請釋憲，法官聞言反問：「已經有人聲請了，為何要再聲請一次？」國民黨律師隨即表示尊重法官意見。

國民黨律師也再次緊咬聽證程序問題，強調黨產會未給予足夠閱卷、說明時間，程序顯有瑕疵；但黨產會律師強調，去年9月間黨產會就已公告，聽證會則是10月7日召開，如國民黨有心要處理，絕對有足夠時間；庭後法官諭知本案候核辦。

據悉，國民黨、中投、欣裕台與黨產會間，共有「附隨組織」與「股權收歸國有」兩起本訴訴訟，北高行先前認為，後案建立在前案法律效果存在的前提之下，為避免出現法律認定歧異，裁定先停止訴訟，待前案判決確定後再續行審理；但最高法院認為本案無停止訴訟理由，今年6月底廢棄原裁定，全案繼續審理。

根據黨產會過去提出的資料，國民黨早年經費不足，國家補助幾乎占每年歲入一半，真正的黨費占比微乎其微，且國民黨自民國42年至61年間的收入預算，除48年盈餘121萬餘元、50年盈餘22萬餘元外，每年預算編列皆不足，累計預算不足額達2.3億餘元，如何在60年間拿出2億元購置公債成立中投公司，成為最大疑點。