檢察長親送禮 溫暖社勞人

2017-10-02 14:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地檢署檢察長林錦村、書記官長林偑宜及榮觀協進會榮譽理事長許仲陽等人，在中秋節前夕帶著應景的文旦柚、月餅及醬油、牙膏、麵條、白米等民生物資，親赴屏東醫院關懷社會勞動人，讓社勞人直說感動。

「哇！這是做夢嗎？檢察長親自送來中秋禮！」，社勞人小雨（化名）與先生離婚後，獨自照顧患有嚴重癲癇的女兒，仰賴低收入津貼度日，她將金融機構帳戶金融卡及密碼提供給有心人士因而觸法，她說，原以為司法都是冷冰冰，沒想到地檢很溫暖，她知道做錯事就要接受處罰，很感謝地檢署給她社會勞動的機會。

林錦村表示，易服社會勞動制度是展現柔性司法的一面，一方面讓社會勞動人能坦然接受刑罰，一方面也能兼顧家庭生活及原來工作，地檢署也特別感謝屏東醫院願意接納社勞人，讓他們有機會透過勞動服務回饋社會。

屏東醫院副院長王森稔說，社會勞動人力的挹注，舒緩了醫院財力、人力吃緊的情形，從105年1月到現在，已有22人在院內服務，累計提供服務時數達8179小時，以每小時133元計算，替屏東醫院節省108萬7807元的公帑。

榮觀協進會榮譽理事長許仲陽也表示，這次送暖活動還要特別感謝屏東市玉皇宮提供白米等物資，一同關懷清寒更生家庭。