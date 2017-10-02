通訊行一魚兩吃 人頭門號海削業者700萬 再賣詐團

2017-10-02 14:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕由於電信業者會以搭配門號方式補貼民眾購買手機，有手機通訊業者針對漏洞，找來多個人頭申辦手機，以「辦門號換現金」手法，向電信業者索討高額佣金，甚至再將這些門號，轉賣詐騙集團牟利，初估電信業者因此損失700多萬元，另有70餘門號遭詐騙集團使用，刑事局警方蒐證多時，昨前往北中南三地10家通訊行逮6名電信業者，搜出大批門號，正擴大追查中。

刑事局電信偵查大隊根據線報，有手機通訊行業者利用自願性人頭冒名申辦電信門號，牟取不法利益，因此成立「斷源專案」，調查發現這些通訊行，先在報章刊登辦門號可換取新台幣6000元不等現金，吸引消費者上鉤，然後利用這些自願人頭偽造電信帳單，通過電信公司審核後，以高資費月租門號搭配高階智慧手機，獲取電信公司獎金及轉販售手機的利益。

警方還發現，部分犯嫌將取得的自願性人頭門號，進行電信小額付費，轉向網路購買商品換取報酬，將電信門號利潤剝了多層皮，粗估電信業者損失約700餘萬元。

警方說，犯嫌還具備電腦繪圖技巧，偽造電信業者審核的電信繳費單，利用各電信業者號碼可攜式服務（Number Portability,NP）免預繳優惠，趁新上市iPhone8手機及即將放受iPhoneX機會，大肆騙取電信公司所搭配販售高階智慧型手機，以擾亂國內電信門號申辦秩序。

其中一名劉姓通訊行業者，曾協助短期入台約700名中國籍旅客，申辦高達2500多個電信門號，等他們出境後才代理申辦，而其中約70餘門號均遭詐欺集團使用，幸虧發現得早，均遭警方通報電信業者先行停斷話，防阻繼續遭犯罪使用。

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