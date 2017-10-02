逃亡25年超過追訴期 男子性侵10歲女童免訴

2017-10-02 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄭姓男子在1991年涉嫌多次性侵當時一名10歲女童，經彰化地檢署提起公訴，但在法院審理時鄭男逃亡，彰化地院自1992年6月發布通緝，至今逃亡25年仍下落不明，由於此案法律追訴權已在今年4月到期，諭知免訴。

綜合媒體報導，判決指出，鄭姓男子在1991年7月至10月間，涉嫌多次性侵鄰居一名10歲女童，涉犯修正前《刑法》第221條第2項之姦淫未滿14歲之女子罪嫌。而鄭姓男子最後犯罪終了日為1991年10月31日，經彰化地檢署檢察官於1991年11月14日開始實施偵查、1992年1月6日提起公訴，同年2月20日繫屬彰化地院，但因鄭男逃匿無蹤，法院於1992年6月4日發布通緝，導致審判程序無法進行。

判決指出，鄭男所犯案件追訴期依當時修正前《刑法》為20年，加計因通緝而停止時效進行達原定追訴權時效4分之1，即為5年，因此本案追訴權時效合計為25年，加上從實施偵查日至發布通緝日期間有6個月21日，並扣除提起公訴日迄至繫屬於法院的追訴權時效停止進行期間45日，本件追訴權時效應於今年4月7日完成，而至今已逾25年追訴權時效，諭知免訴判決。

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