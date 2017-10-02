狼父猥褻6歲子4年459次 母卻說「摸你是因為愛你」

2017-10-02 14:11

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名狼父從101年起，對當時年僅6歲的親生兒子阿明（化名）伸出狼爪，猥褻下體，獸行持續到104年間，總計459次，被害者曾向母親反映，卻得到「爸爸會摸你是因為愛你」的回覆；新北地院依加重強制猥褻、違反性騷擾防治法，判狼父7年2月徒刑，其中4月得易科罰金，可上訴。

被害者回憶，101年間，當時他才6歲、讀幼稚園大班，父親卻常撫摸他下體，他曾向母親反映，說自己很不舒服，想打113報案，母親卻回說，「爸爸會摸你是因為愛你！」104年12月間，阿明上社會課時，老師討論網路交友，警告學生有些網友特別喜歡小朋友，他才說出心中秘密。

狼父獸行總計459次，包含一次突襲性摸下體，屬於性騷擾犯行，不過，他全盤否認，辯稱應該是幫兒子洗澡時不小心觸摸，且兩人是父子，偶爾嬉戲也會不小心碰觸到下體，並非故意碰觸。

合議庭認為，小明指述一致，他明確指出並非嬉戲，狼父坦承曾觸碰小明下體，且小明母親也說，兒子曾反映遭猥褻，她曾對兒子說，「爸爸跟你玩是因為他愛你」。

不僅如此，小明老師也證實，小明曾在課堂上說，「我爸爸很變態」，下課時與小明談話後轉介輔導室處理。合議庭斥責狼父惡性非輕，分別依加重強制猥褻、對未滿14歲男子為猥褻及違反性騷擾防治法判刑。