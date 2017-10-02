外出買早餐幸運逃過一劫 阿嬤心疼救不回女兒與孫子

火警過後警消入內調查起火原因。（記者張議晨攝）

2017-10-02 13:41

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南方澳天主巷內一棟3層樓民宅，今早竄出大火，警消到場後雖緊急救出屋內一對母子，但送醫後仍回天乏術宣告不治，而外出買早餐的阿嬤則幸運逃過一劫，她說，她回家後只見家裡已冒出濃煙，趕緊大喊「救人」，仍來不及挽回女兒及孫子性命。警消調查，屋內竄火點為一樓的老舊電線，詳細起火原因還待調查。

據了解，陳女與丈夫離婚多年，為了照顧年幼孩子，每天下午3點就到超商上班；原本小孩子都待在家，但因年紀已到幼稚園大班卻還沒上課，經她很長時間的勸說，媽媽才同意孩子到附近的南安國小附幼就讀。

鄰居說，阿嬤是在工業區內的一家魚品加工廠上班，如果家裡沒人在，小孩子都會由鄰居分投照顧，且男孩非常乖巧，不哭、不鬧，是大家眼中的好孩子，只不過，仍沒辦法撿回一命。

陳姓阿嬤今天接近中午時，由在海巡服役的兒子陪同返家，面對付之一炬的家園難掩悲痛。她說，火災發生時她正好外出買早餐，回到家後就看到家裡冒出陣陣濃煙。心疼女兒及孩子能無法及時挽回性命。

由於陳家家境普通，蘇澳鎮公所今早也立即前往慰問，盼協助家屬度過難關。警消初步研判，火勢是從1樓竄出，起火點疑在沙發區附近的電線，初步判斷是短路造成電線走火，但確切起火原因還要調查。