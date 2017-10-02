怪叔叔涉嫌對女童露鳥、伸狼爪 警方獲報逮人

2017-10-02 13:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市李姓男子涉嫌在某國小校園操場以糖果引誘女童，伺機「露鳥」，還藉故摟抱、伸狼爪，用手撫摸其私處，警方獲報立刻逮獲，他竟供稱自己有不穿內褲的病態傾向，並非要秀出生殖器，至於身體上的接觸，則強調是無意間碰撞到的，對於案情完全推託。

不過，警方按照被害人的說法，加上目擊者證詞，訊後，將李男依妨害性自主移送偵辦，會再進一步調查、釐清案情。

這起妨害性自主案，發生在昨天下午，當時9歲女童帶著弟弟到學校操場打球，穿著短褲的李男藉機接近，趁四下無人時，抱起姊姊涉嫌伸狼爪，還露出生殖器，猥褻的行徑相當囂張。

弟弟看見後，被怪叔叔的詭異行徑嚇到，立刻跑回住處告知阿嬤，家屬趕至現場遏止，附近民眾協助逮人，李男先強調自己沒有做什麼「問心無愧」，但走近警衛室時，竟拔腿就跑。

警方獲報隨即將李男逮獲，帶回偵訊，有被害人的親友描述，女童與嫌犯原本並不認識，7月份時在校園運動時遇到，對方以糖果引誘，並藉故攀談，並詢問、關心一些事情，讓善良的小孩子失去戒心。

有家庭、工作的李男，並無前科，被指控在藉故摟抱女童時，上下其手，還不穿內褲，刻意露鳥，行為令人作噁，雖然他提出辯駁，聲稱一切都是誤會，但警方依據相關證詞，依法移送。

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