「一人一床！ 」台灣首座高樓監獄落成 增收容1300人

台北監獄至善大樓為台灣首座高樓監獄，146間舍房、可容納1300人。（記者鄭淑婷攝）

2017-10-02 13:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］台灣監獄大爆滿！超收問題嚴重，台北監獄戒護區興建完成台灣首座高樓監獄，今天舉行落成典禮，法務部次長陳明堂表示，期盼未來能逐步落實「一人一床」、「人人有床睡」的獄政革新目標。

新建完成高樓監獄，共146間舍房可替北監增加1300人容額，新舍房採「一人一床」還有書桌、浴廁空間，舍房分別有4.3坪、5.8坪、7坪、8.5坪，配置雙層不鏽鋼床組、蓮蓬頭淋浴設施及簡易廁所，另有開展式桌椅提供收容人書寫、閱讀；因應高齡化、行動不便的收容人，2樓設置療養中心並配置護理人員，1樓則為性侵家暴治療區。

落成啟用典禮由陳明堂、人事行政總處婦人長蘇俊榮、桃園市副市長游建華、矯正署副署長黃建裕等人主持，陳明堂表示，北監「至善大樓」是未來監所擴、改建的參考，宜蘭監獄擴建工程可望於明年完成，雲林第二監獄、八德外役監擴改建計畫也將於4年內完工，期盼讓收容人空間逐步提升到每人1.1坪。

黃建裕則表示，在監所擴建的同時，也期盼能提升管理人員的員額，另，希望桃園市府能協助尋覓桃園監獄用地，如能找到土地，很願意歸還現有桃園監獄舊址用地。