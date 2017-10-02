馬公東衛派出所美輪美奐 營造觀光警察形象

馬公警分局東衛派出所外表採現代化設計，擺脫昔日外界衙門印象。（記者劉禹慶攝）

2017-10-02 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公警分局東衛派出所新建廳舍，今日正式落成啟用，由於外表美輪美奐，符合觀光地區警察形象，擺脫昔日外界衙門刻板印象，讓民眾耳目一新；落成啟用典禮由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲等人到場剪綵啟用。

原有東衛派出所因廳舍老舊，且內部空間不敷使用，由於東衛轄管馬公市與湖西鄉交界，幅員廣大又位居交通要衢，因此經前後任局長蔡金霸、劉祥浤等人大力奔走，爭取經費，並獲得澎湖縣政府及縣議會支持，始得以重新整建，今日落成典禮除府會雙首長外，還有副議長陳雙全及多名議員、馬公市長葉竹林等人到場祝賀。

由於澎湖為觀光地區，東衛派出所新建廳舍位處馬公市近郊交通樞紐，外觀設計兼具現代時尚風潮，襯托簡潔典雅風格，內部規劃1樓為辦公室，設有所長辦公室、偵詢室、廚房、會議室。2樓為所長、副所長寢室，員警待勤室3間，另設有檔案室、文康室及餐廳等，各項設備新穎完善，總樓板面積715.07平方公尺（216.3坪），符合勤業務推動實際需求。

澎湖縣政府警察局長劉洋浤在典禮致詞時，特別感謝縣長、議長及在場各界人士對警察團隊的鼎力支持，始有今日嶄新且設備完善的派出所廳舍落成。並期勉所屬員警均應克盡職責，全力做好治安、交通及各項為民服務工作，讓民眾能安居樂業，使澎湖縣永保治安滿意度第一的美名。