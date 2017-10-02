心儀美女店員遭毆打 男舉媽媽嘴案要求老闆們賠償

2017-10-02 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子為新北市某清心福全冷飲站劉姓美女員工心動，專程到店裡詢問有無收到請她加入臉書帳號的紙條，溫姓男店長認為她遭騷擾，與林起口角後互毆，將林打到右掌骨骨折、脫臼，林舉「媽媽嘴」咖啡店女店長謝依涵殺害陳進福夫婦為例，向溫男、雇主、有商標權的清心福全和加盟主「川億通」公司，要求連帶賠償228萬元。高等法院認定林男當天並未消費，而溫男「非執行職務」，雇主等人不必賠償，今判溫須賠60萬元。

目前在連鎖速食店上班的35歲林姓男子，102年8月間想結識新北市一家清心福全冷飲站劉姓美女員工，他先在紙條上寫下自己的臉書帳號，再請人轉交給劉女，但劉女拒收。

等候數日的林男見無下文，同月30日晚間，跑到清心福全飲料店找上劉女，說明想請她加人臉書，問她「有沒有收到我找人拿給妳的紙條？紙條有寫臉書帳號」，劉女一時之間不如何是好，溫姓男店長見狀，上前要求林男不要騷擾女店員，雙方起口角互毆，兩人互控傷害。

刑事部分，林、溫兩人都被判觸犯傷害罪，各被處拘役30、50日，得易科罰金確定。

民事部份，林男指控溫男持鐵製置物架攻擊他，將他打到右手掌閉鎖性骨折、腕骨關節脫臼，且右手喪失部分功能，林男並舉「媽媽嘴」咖啡店謝依涵殺害陳進福夫婦為例，要求吳姓雇主、加盟店清心福全和加盟主「川億通」公司應和溫男連帶賠償228萬元。

高等法院認為，林姓男子當時不是到飲料店消費，而是和劉女間私人事務有關，溫男將他毆傷並非是「執行職務」，與民法第188條「僱用人連帶負賠償責任」的規定不同，也與媽媽嘴案情節不一樣；此外，法官參酌台大醫院鑑定指林男因右手受傷致勞動力減損為7％，另加計精神慰撫金、醫藥費用等，共判溫男須賠償林男60萬元。還可上訴。