受理報案不到1分鐘 警走出店門就破案

2017-10-02 12:37

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市公益路某24小時超商，凌晨4時店員發現知名廠牌耳機（價值新台幣349元）不翼而飛，報警後與員警查看監視畫面，凌晨7時許一名男子來買泡麵及要了開水，就在騎樓座位上吃起泡麵，員警看完監視器出店門，發現該男子頭戴鴨舌帽不就是畫面中的嫌犯！上前盤查在他口袋找到失竊耳機，受理後不到1分鐘，依竊盜罪移送法辦。

據警方調查，徐男（42歲）在1日凌晨3時許，先到該超商購買泡麵，順手竊走貨架上知名廠牌耳機（價值新台幣349元），趁店員不注意時將耳機夾帶出店門。而徐男供稱出店門後到隔壁的廟裡拜拜、聽誦經。

店員表示他在凌晨4時清點貨架才發現耳機遭竊，空盒還在、裡面卻沒東西，立即向店長回報，店長回到店內並報警處理，店長與警方一起在辦公室內查看監視器，而期間徐嫌又回店內要了開水泡麵。

徐嫌肚子餓又回到超商要開水泡麵，就在騎樓座椅上坐下來吃麵，而警方看過監視器，拷貝必要的畫面後，準備離去回所展開偵查，不巧出店門看到徐男，簡姓員警瞥見他與剛剛的畫面很熟習，尤其是鴨舌帽、衣服都有印象，立即上前盤查，徐男起初否認偷耳機，說他才去隔壁廟裡拜拜、聽誦經，是個虔誠老實人，不能無故誣賴他，但簡員發現徐男褲袋內鼓鼓，又出示監視器畫面，徐嫌才從口袋內的耳機取出。

警方才受理報案不到1分鐘，走出店門就破案，比神探福爾摩斯還厲害！將徐嫌帶回所裡，說起這個過程，其他員警都讚嘆不已，說真是「得來全不費工夫」。