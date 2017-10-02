7旬翁被打跌倒頭撞地死亡 莽男被判3年半定讞

2017-10-02 12:15

〔記者楊國文／台北報導〕56歲陳姓男子不滿和77歲魏姓鄰居的孫子發生車禍致腳部受傷，事後遷怒魏翁身上，持安全帽朝他頭部揮擊，魏翁雖成功閃避，但重心不穩後仰倒地，使後腦重擊地面昏迷，送醫需長期臥床和使用呼吸器維生，7個多月後去世，最高法院認定陳男雖和魏翁死亡雖無直接關係，但觸犯傷害致人重傷罪事證明確，今判他3年6月定讞。

此案兩造是30多年的老鄰居，源於前年四月間，當時56歲的陳姓男子騎車和載魏翁的魏翁孫子發生行車事故，陳男當時因腳部遭倒地的機車壓住而疼痛多日。

前年6月10日下午，陳男在另名鄰居聊天時，看到魏翁經過，陳男向魏翁興師問罪，提及該事故，魏翁表示記不得此事，引起陳男不滿，拿起安全帽就朝魏翁頭部揮擊，所幸魏翁及時閃避，但因重心不穩往後跌倒，頭部撞擊地面昏迷，送醫急救有一段時間意識不清，接著需長期臥床和使用呼吸器維生，需專人照顧，生活無法自理，7個多月後去世。

高等法院認定，陳男正值壯年，明知魏翁已經77歲高齡，且頭部是人體脆弱部位，若朝他的頭部揮擊，可能造成重大傷害，或使他為閃避而發生意外，本案陳男所為使魏翁為閃避安全帽而倒地，使頭部撞擊地面而造成長期卧床等重傷害，兩者有相當因果關係。

高院認為，陳男犯行不輕，但他從警訊、偵查、審理期間均坦承犯行，雖未和被害家屬談成賠償事宜，但審理時已先匯款100萬元給被害家屬，具和解誠意，因此判他3年6月徒刑。陳男認為判刑過重，提起上訴，最高法院支持高院見解，今判決駁回上訴，全案定讞。