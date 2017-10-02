國華人壽翁一銘涉背信 死亡獲不起訴

2017-10-02 12:07

〔記者謝君臨／台北報導〕國華人壽於12年前爆發前負責人翁大銘4兄弟掏空46億元案，台北地檢署於民國94年起訴翁大銘等16人，而後，因前國華董事長翁一銘、國外風險管理部前副總蔡聲國，另涉於93年間，未將國華人壽投資債券損失1億餘元美金提列於財報上，涉背信等罪，遭金管會函辦；由於翁、蔡均已死亡，北檢今將2人不起訴。

纏訟10年的華隆集團翁大銘4兄弟掏空國華人壽46億元案，台北地院於前年5月宣判，16名被告中，翁大銘、翁一銘等5人已死亡，獲判公訴不受理；華隆前總經理梁清雄等8人，被依背信、偽造文書等罪判處10月至5年徒刑；翁有銘、翁德銘、國華人壽前董事長張貞松3人，潛逃海外未歸案，現仍持續通緝中。

判決指出，86至87年間，翁大銘4兄弟運用控制國華人壽對外放款的權力，成立多家人頭公司，由不動產鑑價公司提出高估的不實鑑定報告向國華申辦貸款，翁大銘等人由上而下直接交辦下屬通過核貸、撥款，有時甚至1天就核定撥款，共貸得46億6800萬餘元，至今仍未清償，成為呆帳。

翁家4兄弟取得貸款後，即購買定存單向銀行質借，或挪為華隆集團週轉的資金，或匯入4兄弟帳戶供做私用，北檢於94年起訴翁大銘等16人。

而後，金管會函送北檢，指時任國華人壽董事長翁一銘、副總蔡聲國，涉於93年間，將國華人壽轉投資債券存放在大華銀行，進行換券，事後未提供交易資料給國華，竟指示員工自行寫下收益明細，未將1億餘元美金虧損提列在財報上，違反商業會計法、刑法偽造文書、背信等罪嫌。

北檢調查期間，翁一銘於95年5月死亡，蔡聲國也在103年去世，檢察官只得將2人不起訴。