慶生散場即上床 壽星怒打小三過程全曝光

壽星（圖中）企圖把小三（圖左）衣服脫光。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

2017-10-02 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南市一名年輕身材窈窕的年輕正妹，前天到台中市與姊妹慶生，不料，慶生趴結束散場之後，她卻跟著壽星的男朋友在汽車旅館另開一房同宿，壽星與姊妹氣炸，當場抓姦在床，怒毆小三一頓，逼問「他約妳打砲？還是妳約他打砲的？」，小三哭著說「是他約我的」，過程全被錄影，還被轉貼到網站，引發網友的議論。

這段過程被轉貼到臉書的「黑色豪門企業」，依據錄影對話，被揍的小三與壽星，都是長髮的年輕正妹，小三來自台南，與壽星是朋友，前天晚間壽星與姊妹淘到台中市的汽車旅館為慶生，小三也跟來了，但是散場之後，小三卻與壽星的男朋友，在汽車旅館另開一房共宿，壽星氣得跟姊妹抓姦。

畫面顯示，壽星怒打躺在床上的小三，甩巴掌「上我男友，是不是？是不是？」，小三哭著回答：「是他約我的」，壽星怒飆：「他約妳就要這樣嗎？欠人家打喔？」。

壽星打完巴掌之後，走下床指著小三質問：「他約妳打砲？還是妳約他打砲的？」，小三解釋說：「我在那個時候，我跟說妳說，要不要過來找我們，他說另外一間（意指壽星的男友說，到另外一個房間），我們另外開一間（到汽車旅館另開一房）」，不料，壽星聽了更生氣，怒罵三字經，還說「妳知道他是我男朋友，妳還來（開房間）？妳來是什麼意思？」，壽星又再度怒打小三，怒罵「好玩嗎？妳要當賤貨嗎？那衣服不要穿好了」。

壽星把小三拖下床，想脫掉小三的衣服，但是沒有成功，壽星繼續怒罵：「不要穿，穿什麼，妳破也不是一天兩天，全台南都知道，吃藥吃最大的就是妳，妳知道嗎？」，說著說著，壽星又猛踹小三，把小三踹倒地上，小三哭著想跑，被3名姊妹抓回。

整個過程中，有一名身穿黑衣的男人呆立在旁，可能是壽星的男朋友，姊妹則質問壽星的男朋友：「她這麼破，你還跟她上床？還讓她一個人待在這裡，你想什麼？我不懂你到底想什麼？」。

最後的畫面，是衣衫不整小三坐在床旁，壽星餘怒未平說：「我跟妳講，第六感我就準，你們在那邊的時候，我都看得一清二楚，我不想講而已」，小三則再度辯解說：「那時候我有跟他講，我說，不能夠這樣」，壽星則說：「沒關係，都已經發生了」。

這段影片引發網友議論，有人譴責小三，卻有更多網友認為壽星（元配）也不值得同情，管不住男朋友，「自己的男人管不好，一樣還是會有下一個女人的，不知道為何只打女人，難道妳的男人都沒錯嗎？然後他們沒有婚姻關係，被打的女孩勇敢去提告吧」。

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壽星（圖右）逼問小三（圖左下）為何跟她的男友上床。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

壽星跳上床，抓住小三的頭髮怒罵。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

小三衣衫不整坐在床旁，向壽星解釋，他曾告訴壽星的男友，「不能夠這樣」。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

壽星繼續逼問小三。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）