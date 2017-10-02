曾行騙中國小姐 騙徒假冒seafood再拐上千萬

2017-10-02 12:10

〔記者王冠仁／台北報導〕曾對前「中國小姐」冠軍凌蕙蕙行騙的騙徒吳明達（52歲），最近又與46歲李姓女子合作，兩人一搭一唱，誆稱曾獲密宗師父加持而學會靈動，能以氣功治病、消災解厄；不少民眾信以為真，吳、李兩人再進一步以投資、操作股票，誘騙被害人交付金錢。警方發現短短數月內，吳、李兩人已對5人行騙，騙走上千萬元，除將兩人依詐欺罪嫌送辦，也將擴大清查。

警方指出，吳明達是知名騙徒，他曾在16年前對台灣的前「中國小姐」冠軍凌蕙蕙行騙，當時他以投資期貨、轉賣股票的方式，騙走凌蕙蕙810萬元。

警方調查，吳明達數月前經常在李姓女子投資的咖啡店出現，他假裝幫忙招呼客人，實際上是在尋找下手目標。吳男都會鎖定落單客人，謊稱自己有特殊體質，且曾獲密宗師父加持，要找5個人幫助集氣，幫助他的人會有福報；他還說可以幫人用氣功治病、消災解厄、改運賺錢，進一步取得被害人信任。

吳事後伺機誘騙被害人出錢投資，「有師父加持獲利驚人！」若被害人半信半疑，李女就會「現身說法」，謊稱自己曾獲加持而賺了不少財富，誘騙被害人出錢。

一名被害女子告訴警方，她當時遇到吳男主動攀談，吳男說她臉色不好可以幫他改運，她進而掉進詐騙陷阱，先後匯出7百多萬給吳男投資，但最後吳男避不見面才發現受騙。

警方說，吳男被逮後，聲稱被害人是出錢讓他投資，並非行騙；李女則說她相信吳男確實有特殊體質可以助人。警方除將兩人送辦，也將進一步清查有無其他被害人。

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