夫妻吸毒害死女嬰 父親落網追加起訴

2017-10-02 11:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕吸毒的林姓男子與妻子生下小女兒後，兩人持續在密閉的地下室吸毒，導致出生2個多月的女兒突然暴斃。檢察官解剖發現，女嬰是因為吸入過多的二手安毒併發間質性肺炎及早期肺泡破壞。基隆地檢署認定林姓夫妻兩人長期讓女兒曝露在毒煙環境下，日前依過失致死罪，起訴林妻。基隆地檢署今再追加起訴涉案的林男。

檢警調查，31歲康女與33歲丈夫林男育有1子1女，康女懷孕時曾因吸毒被抓，挺著大肚子出庭，承辦檢察官楊婉鈺對她印象深刻；結果腹中的女嬰出生2個月後，竟在去年11月猝死，碰巧又楊婉鈺輪值負責相驗遺體，直覺案情不單純，決定解剖。

沒想到解剖報告出爐後，果然有異狀，女嬰死因是因為吸入過多安非他命，才會暴斃。楊檢察官立刻傳訊康女調查，她承認長期吸毒，每次與林男吸毒時，會支開大兒子到1樓找阿嬤，自己與丈夫躲在地下室施用安非他命，施用時小女兒常和他們待在密閉的地下室。林男聞訊，擔心被逮，立刻逃離住處。

檢察官認定，康女明知自己懷有身孕，卻持續施用毒品，就連哺乳期間，也在施用，導致女嬰暴斃，日前將她起訴。

起訴書出爐當天，檢警又緝獲逃逸的林男，檢察官訊問後，今日依過失致死罪將他起訴。

據悉，康女目前因另案入監，由於林家仍有林母幫忙帶孫子，家庭功能尚未失能，故未安置男童，基隆市社會處表示會定期前往關懷。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆