誆投資吸金2億 嘉欣宜富負責人夫婦被訴

2017-10-02 11:41

〔記者謝君臨／台北報導〕BCG嘉欣宜富國際公司負責人朱豐鑫、張秀美夫婦，被控透過旗下業務宣傳對沖基金投資方案，宣稱只要投資10萬美元，即可每月獲利12%，1年來不法所得超過2億元，受害者逾50人，其中最慘投資者損失約2000萬元；台北地檢署今依違反銀行法等罪，起訴朱、張2人。

檢調指出，嘉欣宜富公司於103年10月至105年10月間，利用在飯店舉辦說明會，招募民眾投資對沖基金，宣稱該基金經美國證券交易委員會（SEC）核可，只要投資1萬美元，每月可獲利8%，投資5萬美元可獲利10%，投資 10萬美元可獲利12%，吸引民眾掏錢投資。

此外，公司另以老鼠會方式拉下線，會員每介紹1人加入可抽成8%，剛開始公司都有按月發紅利，直到去年10～11月間，負責人開始避不見面，投資者向美國SEC求證，才驚覺受騙檢舉，並在臉書成立粉絲團，提醒民眾嘉欣宜富根本就是詐騙集團，千萬別輕易上當。

北檢去年5月指揮新北市調查處搜索朱男住所等5處，並約談朱等6人到案；據悉，庭訊時朱男否認犯行，供稱實際負責人是妻子張秀美，他只是公司掛名負責人，不了解公司運作狀況；但其他5名到案員工則指出，受朱男指示招募民眾投資，收到的錢也都交給朱男，檢方認定朱、張均涉案，依法起訴。

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