挪用外籍移工當私家幫傭 何壽川夫婦獲不起訴

2017-10-02 11:16

〔記者錢利忠／台北報導〕永豐餘集團總裁何壽川、張杏如夫婦，以及女婿元太科技總經理李政昊，前年被控將菲律賓籍的外籍移工，非法挪用作為家庭幫傭；李政昊已認罪，並繳清150萬元罰鍰，今年5月已獲緩起訴；至於何壽川夫婦被控違反人口販運條例部分，台北地檢署認為何壽川夫婦罪證不足，今將2人不起訴。

兩名菲律賓籍女傭前年出面指控雇主苛刻，指張杏如動輒對女傭嚴詞斥罵，早餐只能喝咖啡並自購食物，中餐、晚餐以外的時間不准吃零食，經常到下午2點才能吃何家吃剩的菜餚；台北市政府勞動局前年接獲申訴後，查出共有3名移工被李政昊轉為私人家庭幫傭，將何壽川等3人函送法辦。

案件爆發後，李政昊曾鄭重道歉，表示「無話可說」，錯了就是錯了，對於主管機關的裁罰他都接受，元太日後也將完全配合勞動法規，強化外勞管理及人員訓練；李並強調一切都是個人行為，不希望牽扯老丈人何壽川。

檢方曾傳喚李政昊出庭，他承認犯行，並指自己思慮不周，因公務繁忙無法照顧家裡，才挪用公司移工；檢方調查後認為，李有給付移工薪資，也無苛刻員工等情事，因一時失慮致觸犯刑章，將他緩起訴，期限1年，需繳交國庫20萬元。

至於何壽川夫婦被控違反人口販運防制條例部分，檢方查出，何壽川家中的2名外籍移工，是李政昊挪用公司資源所找來，何壽川夫婦並未限制兩名移工的行動自由，2人可自由出入何壽川的一品苑豪宅，也可自由打手機與外界聯繫。

何壽川家中廚師證稱，平日飯菜先由何壽川夫婦及家人食用後，其餘的會留給外籍移工吃，若外籍移工吃不夠，廚師還會再煮；何壽川的司機則證稱，張杏如有放一筆錢在他那，若外籍移工覺得飯菜不夠，可以請司機外出幫忙買飯菜。

兩名移工庭訊時也稱可自由出入一品苑，上班時間也沒被沒收手機，只是通常會在晚上9點下班後，才可以自由打電話；針對兩名移工的居留證及工作證被扣留一事，檢方則查出相關證件並非何壽川夫婦所保管，而是暫時由仲介所保管，經調查相關事證後，認定何壽川夫婦的罪證不足。