處處砸人要害 嫌辯不想殺人被判8年半

2017-10-02 11:27

〔記者楊政郡／台中報導〕32歲謝男砸壞韓姓同事的小客車，又以空氣槍、花盆砸人頭部，到案後辯稱沒有殺人犯意，法官說行為卻是殺意甚堅，鐵製空氣槍脆裂成6塊、鐵製及木製花架、塑膠花盆四處碎裂，由這些「兇器」碎裂程度，足見用力之猛，被害人迄今未恢復意識，被告事後狡辯顯然逃避罪責，依殺人未遂判處謝嫌8年6月徒刑，毀損部分判4月。

判決書指出，謝嫌與韓姓被害人原是同事一起打零工，謝男僅因細故對韓某不滿，106年5月1日凌晨5時許，到韓某住處外先撿拾鐵棍砸毀前後擋風玻璃及左右兩側玻璃，然後到韓某住處告知車被他砸了而示威。

韓某趕緊出門查看，不料謝某竟從後以鐵製空氣槍（不具殺傷力），趁其不被從頭部砸下去，韓某隨即倒地，謝嫌又隨手抓到塑膠花盆，花盆外緣是鐵架及木架，也往韓某頭部猛砸，導致韓某創傷性蜘蛛網膜下出血、意識喪失、多處撕裂傷，迄今仍未恢復意識。

被告到案辯稱沒有殺人故意，當時他已經醉了，情緒無法控制，辯護人也說，被告與被害人原是同事關係，僅因工作上小摩擦，不是什麼深仇大恨，也沒有利益糾葛，不至於要致人於死。

可是法官發現，空氣槍除握柄是塑膠，其餘全是鐵製，金屬滑套、金屬彈匣、金屬槍管、彈簧、塑膠板機，全部散成6塊，而塑膠花盆內還有7、8成高的泥土，花盆外有鐵製及木製花架，已全部碎裂成6塊，可見用力之猛，且處處要害，卻狡辯只是想教訓他！顯然是卸責之詞，審酌被害人還未清醒，雙方也未和解，且有前科符合累犯，判處8年6月徒刑，毀損部分判4月。