「頭殼扣到」不算侮辱！法官判無罪

2017-10-02 10:44

〔記者李立法／屏東報導〕邱姓列車維修員透過無線電對講機數落跑錯地方的王姓同事「你是有腦震盪嗎」，王男聽成邱男罵他「頭殼破一個洞」，自覺受辱，憤而提告，檢察官認為邱男已構成公然侮辱罪，予以起訴，法官傳喚在場其他維修員作證，有人聽到邱男在話機中說王男「你頭殼扣到」，法官衡量全案情狀後，認為邱男並不構成公然侮辱，判邱男無罪，可上訴。

王男指出，去年10月間在台鐵潮州基地維修莒光號列車自動門時，邱男明知在廠區內以無線電對講機呼叫，各工班所有人均得聽聞內容，竟以「車子在一股，你跑去三股，你的頭殼破一個洞」等詞辱罵他，貶損他的人格，決定對邱男提起公然侮辱告訴。

邱男解釋，當時他說的是「車子在一股，你跑去三股，你是有腦震盪嗎」，腦震盪是他的口頭禪，意思是指頭撞到，他並無侮辱王男之意。

法官傳喚在場的林姓維修員說明當時情形，林男說，好像聽到邱男指王男「你頭殼扣到」。

法官認為，邱男是否侮辱王男，應就其言論內容比對前後語意，綜合當時的客觀情狀為整體考量，證人聽到「頭殼扣到」一語，係指「撞到頭」之意，非單純辱罵他人的詞語，可能引申為遲鈍、不能辨別事物的意涵，為社會大眾常用的口頭禪，邱男用詞雖較為刻薄不留情面，致王男心有不快，但仍難以認定邱的言論係出自侮辱、貶損王男之故意，應無罪諭知。