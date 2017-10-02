恐怖女房客！一把火燒了借住屋 判刑1年6月

2017-10-02 10:21

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖女房客!與曾姓女歌手同名的女子，借住吳姓男子租來的雅房，與樓下張姓男房客發生嫌隙，竟買來汽油縱火燒屋，幸虧及時被撲滅，未釀成傷亡，高雄地院一審將曾女依縱火罪判刑1年6月，另毀損部分則處拘役30日，如易科罰金3萬元。可上訴。

判決指出，曾姓女子今年3 月間曾借住在吳姓男子向林姓女屋主承租、位於鳳山區一棟透天厝3 樓的雅房，未料，曾女細故與2樓的張姓男房客有嫌隙，竟在3 月29日清晨5 時5 分許，騎機車到加油站購買汽油，返回將汽油在屋內潑灑。

隨後曾女到3 樓要找收留她的吳男，但吳男不願讓她進房，曾女不但持老虎鉗砸爛吳男房門，隨後跑到1 樓神桌拿打火機縱火。

所幸，林姓女屋主目擊曾女縱火，旋呼叫張姓房客前來滅火，未釀成傷亡，僅造成屋內彈簧床、電腦與雜物毀損。

警方獲報後到場處理，適見曾女騎機車折返，林姓女屋主當場指認曾女為放火之人，警方當場將她逮捕，並扣得老虎鉗、打火機及購買汽油之發票，將她送辦。

高雄地院一審，法官認為曾女僅因細故即縱火，並破壞房門，不僅造成告訴人林姓屋主財產上損失，更危害社會安全甚鉅，但考量曾女長期為精神疾病所苦，自我控制能力低落，縱火部分僅判她1年半、毀損部分則處拘役30日，如易科罰金3萬元。可上訴。