秋節前夕白髮人送黑髮人 南方澳火警母子不治

宜蘭南方澳今早一處民宅發生火警，兩命傷者被發現時已無生命跡象，送醫後宣告不治。（記者張議晨攝）

2017-10-02 10:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南方澳今早一處兩層樓發生火警，消防人員接獲通知後立即前往搶救，消防員到場10分鐘後隨即撲滅火勢，隨即在2樓樓梯前及房間內，發現陳姓女傷者及倒臥床邊的6歲男孩，兩人送醫後仍宣告不治。

鄰居轉述，陳姓母子兩人與阿嬤同住，火警當時阿嬤正好外出買早餐，回家時就見住家失火，不斷拍門，大喊救命。

因失火位置位在山坡民宅，唯一出入又是窄巷，得從巷口拉水線，增添救難困難度。

火勢約在消防人員到場後10分鐘內就已撲滅，人員從2樓陽台入內時，在樓梯旁發現陳姓女傷者（28歲），6歲陳姓男童則倒臥在房間床邊，兩人被發現時已無呼吸心跳。

鄰居表示，他們家境並且不是很好，媽媽是在便利商店做晚班，一人拉拔孩子長大，阿嬤則在魚工廠工作，原本她上週才鼓勵媽媽為孩子多多加油，而小孩也在上週快樂上學，豈料一場火就奪走母子性命。

鄰居說，小孩平常很乖，很聽媽媽的話，大人不在他就一人乖乖在家，真的不知道為什麼會發生這樣的憾事。

消防人員表示，火警起火點在1樓，由於屋內有易燃物，火勢隨即沿蔓延至2樓，研判因住屋後門門窗緊閉，兩人逃生不及，被發現時已無生命跡象，詳細起火原因還需進一步調查。

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