失業男入獄前只剩25元 暖警助他失智父度難關

2017-10-02 10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕一名即將入監服勞役的段姓男子因無力照顧年邁父親，日前深夜帶著老父親走進市警六分局大林派出所尋求協助，暖心員警除主動聯繫社會局了解、協助安置事宜，自掏腰包買熱食給這對整日未進食的父子食用，同時在父子離去時再給5百元現金助其暫度難關。

這名段姓男子偕其年邁父親在六分局大林派出所前徘徊許久，走進派出所欲言又止，該所警員薛訓裕、陳業盛剛好深夜巡邏結束返所，主動關心詢問，段男才道出自己因涉偽造文書罪即將入監服勞役，但擔心其父親無人照顧，希望警方幫忙。

段男表示，自己目前失業，又要照顧失智老父，身上僅剩25元台幣，不但整日未進食，租屋處租約也將到期，因無力繳納租金，恐遭房東驅趕，因為即將入監服勞役，擔心父親無處安身，亦無人可照顧，走投無路下才到派出所求助。

聽聞段男困境，薛訓裕、陳業盛兩警即自掏腰包購買熱食供父子二人食用、補充體力，同時積極聯繫社會局詢問安置事宜，又在段姓父子離開派出所前囑其務必在上班日聯繫社會局，並以信封裝妥500元台幣交給段男，助其暫度難關。

六分局長吳清飛表示，警察是人民保姆，對於民眾而言，遇有需要幫助的狀況，最先想到就是警察，薛、陳2員不因事小而不為，發自內心主動積極關懷弱勢民眾、提供協助，發揮「親民愛民」服務態度，堪為同仁表率。