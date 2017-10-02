臉書抹黑前女友「慣性劈腿」還恐嚇 男廚判刑又判賠

2017-10-02 09:27

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名蔡姓廚師不滿從事護理工作的徐姓女友與他感情生變，竟在臉書留言抹黑徐女「慣性劈腿」、「逛花園夜市逛到旁邊汽車旅館」，並以line恫嚇徐女，徐女提告毀謗、恐嚇並民事求償，高雄地院一審，刑事部分將蔡男判處拘役85日及有期徒刑3月，均得易科罰金，另民事部分則判賠3萬元。

判決指出，從事廚師工作的蔡姓男子與擔任護理工作的徐姓女子原為男女朋友，未料雙方感情生變，蔡男竟於去年7月下旬，登入臉書標記徐女的臉書帳號「古X」，並發表「你真的不錯！...逛花園夜市逛到旁邊的汽車旅館去，還讓我的人看到，死性不改！有必要把自己搞的那麼破嗎？...怕大家不知道你慣性劈腿嗎？習慣性找備胎準備再給人家上嗎？...。別刪文咯」等涉私德而與公共利益無關之言論，致毀損徐女之譽。

蔡男復於同年月29日，以LINE通訊軟體傳送「你會雞犬不寧」、「逼我動手打女人，你絕對是第一個」等加害恐嚇訊息給徐女，徐女心生畏懼報案提告，並附帶民事求償70萬元。

案經高雄地院審理，刑事庭以蔡男散布文字誹謗罪，處拘役85日，又犯恐嚇罪，處有期徒刑 3 月，均得易科罰金，以1千元折算一日。

不過，徐女求償70萬元精神撫慰金的要求，蔡男表示「負擔不起」，民事庭法官審酌徐女所受傷害及蔡男每月薪水僅2萬5千元，經濟狀況不佳，且還要撫養老父及11歲的兒子，認為判賠徐女3萬元應屬洽當。全案可上訴。