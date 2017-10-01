跨國假網愛、真詐財 警苦勸女師半小時阻詐100萬元

謝女上銀行要匯款一百萬元給詐騙集團，警方及時上前勸阻。（記者陳文嬋翻攝）

2017-10-01 23:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕跨國假網愛、真詐財!

鳳山警方今表示，詐騙集團透過臉書即時通亂槍打鳥，佯裝英國帥哥搭訕高市1名退休謝姓女老師，雙方僅透過文字情感交流，連約會、牽手都沒有，謝女被愛沖昏頭，竟甘願掏100萬元，要匯款給對方，警方苦勸半小時，謝女才恍然大悟，驚險保住老本。

警方調查，謝姓退休女老師（64歲）未婚，1個多月前於臉書即時通，認識1名自稱英國籍男子，從事黃金買賣生意，雙方透過即時通互傳照片，男子稱讚她很漂亮，每天多次噓寒問暖，還甜言蜜語稱她為「親愛的」，讓謝女心花怒放。

近來男子透過臉書即時通，邀謝女投資黃金，詢問「親愛的想不想賺錢?」，誆騙只要投資黃金，開採100公斤黃金，可獲得10公斤黃金，相當於獲利1成黃金，且是實體的黃金，他會親自帶來台灣給她。

不料謝女被愛沖昏頭，雙方僅透過文字情感交流，連約會、牽手都沒有，謝女竟信以為真，上銀行匯款100萬元，到西聯銀行國外帳戶，經銀行通知警方到場，鳳崗所巡佐陳鳳正、警員楊守淮告訴謝女遇到詐騙集團。

沒想到謝女堅信自己不可能被詐騙，還告訴警方男友幫她投資，最近會帶黃金來台見她，警方反問英國人怎會打中文字？萬一匯款出去，對方不還錢怎辦？照片有可能是假的，怎麼能輕易相信。

警方苦勸謝女半小時，楊員乾脆以手機播放新聞詐騙新聞案例，謝婦才驚覺自己陷入一場騙局，而不是幻想的網路真愛，感謝警方苦口婆心，才能保住一生辛苦的積蓄。

警方提醒民眾凡事仔細求證，千萬不要因為網友片面之詞，輕易相信而匯款，避免落入詐騙陷阱，以確保財產安全。