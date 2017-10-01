口罩、墨鏡、帽子 醫師喬裝上網咖留言誹謗反曝光

2017-10-01 22:12

〔記者王定傳／新北報導〕林姓醫師於102年間，刻意戴口罩及墨鏡、套上帽子，跑進新北市永和區一間網咖，留言辱罵紀姓醫師「沒醫德、荒唐醫師」，他自以為神不知鬼不覺，不過他的奇裝異服，引來店員注意，報警盤查，反成為日後法庭上定罪證據，新北地院認定林男就是PO文者，依誹謗罪判拘50日，可上訴。

判決書指出，101年間，林男從某診所離職後，隔年2至4月間，在「優仕網、網路城邦不平則鳴」討論區，留言指紀姓及彭姓醫師，因詐騙案被判刑3年等，還說紀姓醫師「沒醫德、荒唐醫師」等被告；檢警依林男曾在網咖被盤查，比對時間、IP、信箱，將林男起訴。

林姓醫師辯稱，不認識對方，他的律師也說，林男雖曾在網咖遭盤查，但不代表一定是發文者，因為有可能發生盜用IP、利用IP跳板等問題，且文章內容是評論診所等相關人士的免疫療法抗癌事件，可受公評。

審理時，網咖人員證稱，3月間，曾有一名客人戴口罩、有顏色眼鏡、套上帽子來網咖，裝扮怪異，還要求坐在比較偏僻的位置，他曾看該男子的電腦螢幕，對方沒有玩網路遊戲、也沒看影片，而是在打字，由於十分奇怪因而報警。

警員證實，確曾前往盤查，有請對方脫下墨鏡、口罩，再以身分證查證，確認使用者正是林男；法官認定，林男曾在該診所任職，確有可能因故發生嫌隙，批評診所醫師，且紀、彭2人無任何刑事案件前科紀錄，林男更提不出證據證明文章真實性，卻以沒醫德等攻擊紀姓醫師，判拘50日。